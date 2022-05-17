中天美女主播張若妤主持新節目《愛吃星球》在《姊的星球》YouTube頻道飄香登場！為了節目張若妤首次在鏡頭前大展廚藝，她還自封是「自由料理人」，靈感是來自游泳：「不論是用什麼招式，只要可以游到對面就算成功，同理可證，料理也能夠用自己的方法，呈現出色香味俱全的料理也是成功！」推出《愛吃星球》主要是想讓新手人妻、人夫一起動手做出想吃的料理，過程中不但心靈能被療癒，還能賺進健康。

張若妤意識到「外食對健康的影響」所以開始下廚，廚齡兩年的她透露近年疫情升溫，有段時間無法到餐廳內用，讓她開始專研廚技，過程中也曾和媽媽討教，媽媽更是領她入廚的關鍵，張若妤更掩不住炫耀：「媽媽非常會煮菜！家常菜或精緻的菜色她都會，像是紅燒鱈魚、生蠔粉絲煲都超好吃！」學做菜的過程，她也曾發生失誤，像是有次煮酸辣湯，不小心加了太多醋，整鍋湯成了「打翻醋罈子」的酸辣湯！她還自爆，老公婚前曾因吃了她做的料理送進醫院，「當時煮了韓國地獄辣泡麵，加上他邊吃邊配可樂，才會胃痛不適掛急診！」張若妤無奈地說：「那次經驗後，老公只要見她做新菜色，都會說要先吃胃藥，讓我傻眼。」

「紅酒燉牛肉」是張若妤的拿手菜，也是老公最喜歡的料理，她笑稱自己下廚是走「料多實在」路線，因為自己還不擅拿捏份量，經常把兩人份煮成六人份。從一開始是料理新鮮人，到現在已越來越上手，她更開始學習擺盤，把每道料理弄得漂漂亮亮，她也會把這些成果分享在社群，每每收到許多反饋及稱讚後，讓她更有動力做菜！由張若妤主持的《愛吃星球》每周三晚間9點更新內容，除料理烹飪教學外，也會推出食物開箱盲測及餐廳介紹，詳細內容鎖定《姊的星球》YouTube頻道：https：／／www.youtube.com／channel／UChLnfgAqCNLvz5DSFcnngNQ