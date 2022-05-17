嘉義市政府去年以400萬元購買嘉雄陸橋附近緊鄰民族路及中山路的公有地上的建物，地坪約53.8坪，此次市議會定期會審議通過此筆支出，市府表示，為提高土地管理利用價值，依法以優先承購權買入後，將公開標售土地。

嘉義市政府110年度總預算編列第二預備金1500萬元，後來支出400萬元用於購買嘉義市民族路836號民有建物，市府先動支預算，再於此次市議會定期會中獲審議通過。

市府財稅局副局長洪彩燕指出，這棟民宅是承租戶承租市府土地自建房屋，由於承租人要出售建物，由於周邊土地都是私人地，僅有這塊市有地，且土地雙面臨民族路、中山路，依《土地法》104條規定，市府有優先承購權，為提高土地利用管理價值，經由專業鑑價後，以約400萬元買下建物。

洪彩燕指出，這塊市有地面積約178平方公尺（約53.8坪），建物是木石磚造2層樓房，市府為提高土地利用管理價值，土地連同地上物將委由專業鑑價後，近期辦理公開標售，此案是市府首次購買建物後連同土地做標售處分。

嘉義市政府近幾年來陸續開發公有土地的利用價值，除了此次買入建物將連同土地一起標售之外；此前有民族國小西側公有土地辦理公辦都市更新計畫，都更區大部分是公有地，僅有零星私人土地，經由協議價購後變為公有地，一併做都更開發。

此都更案市府於今年2月中旬已與國城建設集團簽約，業者預估投資逾23億元開發興建4棟大樓，預定2024年動工、2028年完工。