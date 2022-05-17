據悉，5月6日由WANDA CINEMAS GAMES與Aniplex（Shanghai）、KLab合作推出的《天元突破紅蓮螺巖》同名手遊正式曝光。遊戲基於熱血電視動畫《天元突破紅蓮螺巖》改編，由TRIGGER、Aniplex全面監修，是《天元突破紅蓮螺巖》授權的首款手遊，將於5月17日至25日進行首次限量刪檔不付費測試。目前，遊戲正在進行首次測試招募，玩家們可以前往招募頁報名參與。

《天元突破紅蓮螺巖》電視動畫於2007年播出，講述了“挖洞少年”西蒙和其同伴不斷成長、衝破命運的枷鎖、突破天際的熱血故事。

今年是電視動畫播放十五週年紀念，動畫中性格鮮明的角色、極具張力的作畫和演出、王道的劇情、激燃的音樂等要素，使其至今依然是世界各地許多粉絲心中的神作。其中如“我的鑽頭是用來突破天際的鑽頭啊！”等諸多台詞在粉絲群體中流傳甚廣。

《天元突破紅蓮螺巖》手遊是基於電視動畫改編製作而成的策略RPG，遊戲力求忠實還原動畫的劇情，給玩家們帶來曾經觀看動畫時的感動。在遊戲中，玩家們不止能夠再次體驗到西蒙一步步突破自我的成長之路，還能夠建立自己的紅蓮團，和同伴們一起突破天際。

《天元突破紅蓮螺巖》手遊首曝影片

目前，遊戲已經開啟限量報名1000人的刪檔測試的招募活動，並正式公開了官方粉絲團，玩家們可以前往Facebook關注以獲得更多資訊。

還在等待什麼，快來一起加入紅蓮團吧！