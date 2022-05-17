美國總統拜登力推國會通過對烏克蘭的400億美元援助法案，引發輿論爭議。政治大學外交系副教授吳崇涵表示，該法案通過後對俄烏戰爭的影響有三個層次，第一，從自由主義來看是保護烏克蘭與民主；第二，從戰爭角度來看是強權介入，衝突機率恐升高；第三，美雖鉅額援烏，但最值得觀察的是，美國軍事人員未來會否進入烏克蘭保護美國外交官。

根據香港媒體《中評社》17日報導，台灣師範大學國際與社會科學院、東亞學系與兩岸發展研究基金會16日共同主辦「俄烏戰爭與東亞區域安全，對台灣的啟示」線上論壇。吳崇涵指出，俄烏戰爭的發生，「聯盟因子」是關鍵，烏克蘭長久想加入北約，美國前總統川普更曾邀烏克蘭參加北約軍演，這對俄羅斯總統普丁造成強烈的不安全感。

吳崇涵分析，西方國家2014年對俄羅斯拿走克里米亞已祭出經濟制裁，故普丁過去8年不斷去美元化、強化盧布體質，早已有一套面對俄烏戰爭經濟制裁的計畫。尤其普丁手上握有更厲害的底牌就是石油、天然氣，這些能源不僅能反制裁西方，更能對全球造成影響，例如光德國對俄羅斯的天然氣依存就有55%，石油則是超過20%，故想擊倒俄羅斯沒那麼容易。

吳崇涵認為，目前拜登同意提供400億美元加強烏克蘭軍備，此舉從自由主義來看是保護烏克蘭、保護民主，但從戰爭角度來看，強權的介入恐導致衝突機率升高；美國軍事人員未來會否進入烏克蘭保護美國的外交官，這則是最重要的觀察點。