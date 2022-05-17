法國官方周二公布數據顯示，法國第一季失業率降到近14年來最低。此一數據也給法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)接下來的國會選情添利。

法國國家統計局表示，今年1~3月失業率滑落到7.3%，低於前一個季度的7.4%，路透對10位經濟學家的調查為維持不變。此亦為2008年第二季以來的最低水準表現。

微幅的改善對馬克宏來說是好消息，馬克宏剛獲得連任，並準備在六月迎接國會的改選，該選舉將決定總統的執政是否由多數國會來進行決議和支持。

馬克宏自2017年執政以來，失業率逐步下降，執政之初的失業率高達9.5%。

就業報告數據也顯示，第一季年輕人的失業率則升到16.3%，高於前一個季度的16.0%；然而第四季的數據也是自1981年以來的最低水準。

同時就業率也有好表現，從第四季的67.8%升到68%，達到統計局自1975年開始記錄該資料以來的最高水準。