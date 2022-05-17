台股今日開高震盪走高，電子權值股台積電(2330)、聯發科(2454)領軍衝鋒，IC設計、電池族群齊聲吶喊，推動指數不停向上攀高，重返萬六整數關卡，多頭資金有從金融族群轉往電子族群的跡象，終場加在權指數收16056.09點，續漲155.05點，總成交值減至2067.92億元；另外，在OTC方面今日表現相對強勢，明日將順勢挑戰月線，櫃買市場收195.99點，漲3.18點，總成交值611.04億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今日出現反彈，維持在5日均線之上，但可惜的是反彈無量，若是後市守穩5日線，又能量縮反彈，台股應該能夠維持反彈格局，在無量的情形下，操作上並不適合大幅進場。

盤面上，今日電子股成交比重已過半達58%，電子權值大軍表態，台積電收在530元，上漲1.92%；聯發科收在841元，上漲1.94%，IC設計多頭人氣匯聚，鈺創(5351)收在漲停板68.3元、旺玖(6233)收在23.85元，上漲2.36%、創惟(6104)收在212元，上漲8.16%；立凱-KY(5227)儲能電池大有斬獲，收在漲停板66元；貨櫃三雄空方占上風，長榮(2603)回測年線，收在135.5元，下跌1.45%，陽明(2609)、萬海(2615)收盤跌幅約2~3.3%左右。

由籌碼面來看，外資昨日在現貨市場小幅賣超，在期貨市場大幅減碼空單近3000口，整體淨空單口收回到2000餘口。明日為期貨、選擇權月結算日。由技術面來看，台股雖然已連續反彈3日，但多方仍處於弱勢，受限價量能不足，短期難脫震盪整理格局，後市想要有效反攻，量能需要配合放量才行。