桃園市近年加速推動汙水接管率，有市議員指出常接獲里長陳情有汙水接管工程的承包商挖壞各類管線，造成里長、市府單位等人疲於奔命，廠商的素質需要再提升。對此水務局回應，如挖斷瓦斯管線算是重大違約，會開罰50萬元起跳，自2012年起至今開罰超過620萬元。

桃園推出「3免費2補助」配套盼提升汙水接管率，包括免費施作用戶接管、免費釐清土地界址、免費後巷環境改造、補助大樓汙水改管和補助住宅雨汙分流改管。桃園市議會17日進行市政總質詢，議員黃家齊提及，不少承攬廠商會挖破其餘管線，不僅造成民眾困擾，第一線的里長及市府單位也深受其害。

黃家齊表示，廠商開挖接管非常合理，但把路燈、其他地下管線挖損後還不主動回報、沒積極處理，下班時間一到人全跑光，只剩下里長在交通指揮，汙水接管是進步城市的象徵，但市府應要確實監督廠商鎖緊螺絲，另也要求回報近年的裁罰資料。

水務局局長劉振宇回應，桃園市升格前汙水用戶接管普及率相當低，但目前全市接管已逾17萬戶，2014年僅有2萬多戶接管，接管率成長5.4倍。施工違規包括一般違約及重大違約，自2012年起約有30件，總計罰款超過620萬元。

劉振宇舉例，重大違規有挖斷瓦斯管線、引發火警、工作人員有立即危險、發生職業災害等，皆列為重大違約，可開罰50萬元起跳。2016年曾發生施工時發生未按標準作業，挖深超過1.5公尺設置擋土設施，經勞檢發現有立即危險之虞裁處停工並裁罰50萬元的違約金。

劉振宇說，有部分民怨則來自施工前會拆除違建，多數民眾誤以為完工後便會恢復原狀，甚至有民眾付費請現場施工人員整修，事後卻說汙水接管要收費，但接管與額外的修繕為2件不同的事情，再次強調接管不收費，也提醒廠商要向民眾說明清楚。