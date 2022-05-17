芬蘭建築師兼藝術家Marco Casagrande的作品「牡蠣人」，矗立海邊面對興建中的金門大橋。（李金生攝）

5月17日至5月23日至樂遊金門FB參加抽獎活動，有機會抽中可愛鱟絨毛玩偶等好禮。（金門縣府觀光處提供）

距離金門本島最近的建功嶼，以「摩西分海」美景和芬蘭建築師兼藝術家Marco Casagrande的作品「牡蠣人」等特色景點，吸引各地遊客絡繹來到。縣府高畫質即時影像頻道正式上線，與網友分享海岸旖旎風光，觀光處特於5／17至5／23在《樂遊金門》FB粉專舉辦抽獎活動。

觀光處長丁健剛說明，只要追蹤樂遊金門FB粉專，並在活動貼文下方留言及Tag二位朋友，就有機會抽中超可愛鱟絨毛玩偶、建功嶼包裝手沖咖啡禮盒、建功嶼／鱟圖樣絹印帆布袋等精美禮物。

坐落於浯江溪口的建功嶼，面積約500平方公尺，是距離金門本島最近的離島，原為陸軍W038據點，1997年交由縣府接管，闢建為離岸觀光據點。

這座可瞭望大、小金門之間寬闊海面的建功嶼，以1條長約500公尺，穿越海面的石板步道與金門本島連結，被譽為金門版「摩西分海」，並列入金門新10景之一，與岸邊芬蘭建築師兼藝術家Marco Casagrande的裝置藝術作品「牡蠣人」構成特色打卡景點，中外遊客絡繹不絕。

縣府在建功嶼設置4K高畫質直播鏡頭，24小時即時影像頻道上線，不分日夜晴雨直播即時美景，民眾可上《樂遊金門》YouTube頻道隨點隨看，飽覽網紅景點多彩多姿的迷人景色。