新北市火災預防自治條例自111年7月1日起，將要求出租屋、違章、及曾發生火警紀錄的住宅需強制安裝住宅用火災警報器，信義房屋關注居住安全，5月17日與新北市政府簽署合作備忘錄，將於官網宣導居家防災用火安全、住警器安裝購買資訊等，為居家防災盡一份心力。

為強化出租屋與不動產交易消防安全資訊公開，5月17日由新北市副市長謝政達主持簽署儀式，信義房屋由副總經理蘇守仁代表簽署，推廣住警器與不動產交易消防安全資訊公開及防疫期間兼顧防火，讓新北市民掌握住家防火安全資訊，有效減少火災發生及生命財產損失。

新北消防局首創與民間不動產業者簽署合作備忘錄，包括信義房屋、樂屋網、住商不動產等5家業者簽署合作備忘錄，將在各業者平台上宣導民眾使用住宅租賃定型化契約，保障租賃雙方權益，並提醒房東揭露住警器安裝等消防安全公開資訊，讓租屋者選擇安全租屋環境。

信義房屋副總經理蘇守仁表示，「信義房屋不只關心你的房子，更關心你的居住安全」，此次合作，信義房屋7月起將在官網提醒居家防災用火安全，並有住警器安裝及購買資訊，並可連結至新北市政府申請網頁入口。

信義房屋表示，過去信義房屋關心建築安全，陸續推出高氯離子瑕疵保障、高放射瑕疵保障，也關心居住品質推出漏水保固、凶宅安心保障、蟲蛀保障等，希望此次合作，能讓更多民眾重視居家防災議題。

新北市副市長謝政達表示，新北市外地人口眾多，許多北漂青年與學生在新北市租屋，市府除了持續推廣社會住宅，更結合民間不動產租賃平台，公私協力維護租屋安全。