桃園日前發生一起排隊購買實名制快篩突然猝死的意外，今有媒體向中央流行疫情指揮官陳時中提問，國內的確診死亡數究竟是如何研判，此例排快篩猝死的個案若為陽性是否會入列？正當陳時中急忙撇清個案猝死與新冠相關時，坐在一旁的醫療應變組副組長羅一鈞趕緊提醒個案為PCR陽性後，陳時中才馬上改口，若為PCR陽性當然會算入死亡個案。

桃園市15日有一名吳姓男子由女兒陪同前往中壢區中山東路的一間藥局排隊購買實名制快篩，不料過程中突感身體不適，瞬間倒地失去意識，緊急送醫後仍然不治，引起外界好奇國內究竟還有多少例死亡個案實際上與新冠病毒有關，最後卻未列入確診死亡數？

今有媒體於中央流行疫情指揮中心提問，陳時中表示，從今年一月到五月共累積282名新冠死亡個案，至於排快篩死亡的案件，後來我好像知道那一位似乎不是一位確診個案，話才剛說完就被羅一鈞提醒，個案有做過PCR且結果為陽性，陳時中才趕緊改口說，若PCR判定出陽性，當然會算入新冠死亡個案。

羅一鈞解釋，去年我國的新冠死亡個案是採全死因計算，也就是與新冠有關都入列，但隨著Omicron大量流行，很多國家為精確估算新冠確診的死因，都有做過死亡病例定義上的調整，若死因是與原本的病程有關，就不會列入新冠死亡個案。

至於國內，羅一鈞強調仍是根據WHO的指引，只要在醫師開立的死亡診斷書中，甲乙丙丁的直接死因任一項與新冠病毒有關，都會列入新冠死亡通報，也就是只要不是出現溺水、自殺等明顯意外傷害的死亡，都會入列新冠死亡通報。

若被列入其他相關死因的，除了會有醫師的初判與審查程序之外，還會由指揮中心進行初判，看有沒有跟病程相關，若還是不確定，即會送到專家諮詢小組來研判，雖然不是採用全死因，但還是會將所有醫師寫入跟直接死因相關的診斷都列入，以避免出現遺漏的病例。