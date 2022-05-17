網紅陳香菱(Mandi)以精緻臉蛋與H罩杯豪乳聞名，而她有護專背景，又有神似女星李毓芬的美麗容貌，因此被封為「最性感救護員」、「暗黑李毓芬」，人氣與知名度相當高的陳香菱，平時積極經營社群，經常在上頭分享辣照回饋粉絲，昨日她曬出一張扮成美人魚的辣照，獲得粉絲狂誇。

陳香菱昨（16）日在Instagram發文，開心寫下「美人魚到陸地上」，照片中陳香菱戴著紅色假髮對著鏡頭露出微笑，上半身只穿著紫色Bra，胸前有一串貝殼裝飾，大膽的造型使胸前H級曲線更加明顯，下半身是綠色亮片裙，緊身設計加上薄紗，看起來就像魚尾，定睛一看與迪士尼動畫電影中《小美人魚》的愛麗兒相似，不過愛麗兒在海裡，陳香菱在台灣街頭拍攝，成為路上最吸睛的存在。

不少粉絲誇讚「艾莉兒」、「好辣的美人魚」、「最美美人魚」、「好美喔！」，陳香菱昨日在Instagram限時動態表示，之前的帳號會有限制，所以換成別支帳號使用，目前1.2萬粉絲追蹤，她說之後都會使用新的帳號，甜喊讓粉絲追蹤起來。

陳香菱近日進行拍攝工作，身穿蕾絲性感薄洋裝，不過服裝的設計似乎有點透，隱約能看見底下的胴體，影片中她隨著音樂扭動身體，一轉身將光滑美背面對鏡頭，豐滿翹臀也一覽無遺，側著身體的時候能清楚看見雪乳輪廓，布料因為動作些微移動，差點讓陳香菱走光露點，性感程度破表。