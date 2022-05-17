報稅季讓不少人荷包失血，必勝客即起推多重划算優惠替民眾省錢，週一至週五到門市、APP或官網消費，點購任一口味紙包筆管麵、紙包飯或指定口味獨享比薩，只要加價1元就能任選薯金幣、BBQ 烤雞(1翅1腿)、鱈魚塊其中一項美味副食。

另外，必勝客「PK雙饗卡」APP近期也推出豪華雙主餐「個人餐」超值隨饗券，4套特惠只要888元，最高可直接現省368元。「個人餐」隨饗券，可選擇任一口味紙包筆管麵及指定口味獨享比薩各一份，雙倍好料，讓上班族在報稅季也能享受經典義式美味，且透過隨饗券功能，還能跨店取、分次取、一鍵轉送。

必勝客最後加碼推出「PK隨饗券 迎夏饗樂季」會員雙重好康，18日前購買「PK隨饗券」，即可參加天天抽「PK點數三倍送」，消費滿1500元還有機會把Switch遊戲機帶回家；29日前，兌換任一隨饗券，還能再享520點PK點數天天抽。