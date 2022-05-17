雲林縣長張麗善呼籲長照機構落實分區管控，守護住民的健康。（周麗蘭攝）

雲林縣目前確診人數約7000人，全縣43家長照機構有4家發生群聚感染約90人確診，縣長張麗善今（17日）透過視訊聆聽機構的需求，業者提出重症患者後送、患者住院誰照顧、員工確診可否盡速投藥等。張麗善則提示業者務必分區管控，有任何醫療需求縣府會鼎力協助。

張麗善17日到斗六市的朝陽老人養護中心的戶外與縣內長照機構負責人視訊，聆聽業者的需求。

社團法人雲林縣長照機構發展協會理事長劉清雲代表提問，若有重症者如何送醫，盼不要重演基隆事件，找不到可收治的醫院；未來疫情擴大時，如有住民不幸確診死亡如何處理；確診員工可否請醫療機構盡速投藥。

衛生局長曾春美答覆，雲林縣有6大責任醫院，患者是否重症由醫院判斷，雲林縣的重症專責醫院是台大雲林分院，若是重症者會啟動連線轉診，業者可放心。新冠肺炎目前仍是第五類傳染病，在未降級之前，必須24小時內火化；長照機構員工尚未在優先使用抗病毒藥物之列，雲林縣衛生局會反應中央考量。

曾春美表示，根據中央流行疫情指揮中心統計，一半死亡案例是未施打疫苗，衛生局希望提高長照機構住民的接種率，目前全縣住民第三劑接種率目前81％，家屬可能擔心發生疫苗不良反應事件拒絕讓家人接種，即使如此，若長照機構住民符合第四劑施打資格，衛生局會優先安排，昨日第四劑政策上路，雲林縣有3人接種。

張麗善表示，任何政策都需要如實執行，她希望長照機構落實分區照顧，最近有4家機構發生群聚感染，源頭都是有住民外出看看醫生、洗腎感染，高風險住民無法避免，請機構務必分區管控、照顧人員固定，如有物資不足之處，縣府會全力協助，最近已發快篩劑、防護衣。

張麗善強調，包括老人會、長青食堂、樂齡中心、幼兒園，這些抵抗力較低的族群縣府都會加強照護，務求做好個人清消。