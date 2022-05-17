新冠肺炎持續威脅，俄烏戰爭亦延續2個多月了。高雄醫學大學暨附設中和紀念醫院及高雄市關心人道援助學會等民間單位攜手捐贈兩百多萬台幣及醫療民生必需品，透過波蘭的非政府組織援助逃離烏克蘭的民眾，16日在高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉行捐贈視訊儀式，展現臺灣回饋國際社會的責任與愛心。

高醫院長鍾飲文表示，愛心無國界，當國人仍在與新冠狀病毒奮戰時，也時時關心飽受戰爭危害的烏克蘭；高醫及高雄市關心人道援助學會等民間組織，響應政府援助烏克蘭行動，由員工自動自發出錢出力，經過一個月的努力，即募得5萬歐元，加上添購醫療與生活物資，合計超過200萬台幣，透過波蘭的合作夥伴，協助流落至波蘭的烏克蘭人民，以減輕戰爭所帶來的苦難。目前烏克蘭情勢隨時在變化，也隨時需要各項援助，希望大家同舟共濟，發揮人道關懷，讓遠在千里外的烏克蘭人感受到臺灣的溫暖，也期待和平早日到來。

高醫大副校長吳登強表示，高雄醫學大學長久以來積極支持各項國際援助行動，學校師生每年均組志願工作團隊到東南亞、西亞及南美洲等國家從事各項醫療服務，此次透過與在波蘭前線的非政府組織合作，協助流落到波蘭或邊境的烏克蘭家庭，提供食物、醫療及住屋等需求。感謝各位捐款人及工作夥伴，深信戰爭終有結束的一天，借用西方諺語互勉：「團結的可貴，在敵人面前才會深知」。

此次募捐行動的重要推手高醫外科教授、也是國際外科學會理事長的關皚麗醫師表示，目前波蘭許多城市都有難民營，他們透過國際外科學會長期合作的夥伴們，將物資快速運抵波蘭，在當地的火車站發毛毯、寒衣、便當、水及食品等外，也與當地的醫療院所合作成立醫療團，提供兩座城市難民營的醫療服務。很感謝高醫同仁總是在第一時間伸出援手，將愛心化為具體行動，展現台烏人民休戚與共。(記者 賴奕熏/高雄報導)