連六天確診6萬多遭疑檢驗量能到頂 陳時中揭極限數字

單日確診數連續6天持平6萬多例，但根據衛福部先前表示，疫情高峰推估單日確診約10萬人。外界質疑是否因為檢驗量能造成瓶頸？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前國內單日檢驗量為8到10萬，尚未到達飽和。

陳時中表示，每個國家在大量感染時，疫情規模都會受限於檢驗量能影響，但國內檢驗量能是22萬，目前每天檢驗是8到10萬，還沒有到達飽和，台灣目前沒有這樣的情形。至於連續6天確診數6萬多是否已到達疫情頂峰？陳表示，現在判定恐怕太樂觀，還需要觀察幾天才會比較清楚。

有醫師預估，疫情高峰會落在5月28日，預計有10萬人確診。但連續多日確診人數都是6萬多，是否已經到達高峰？陳時中表示，疫情都一直在變化中，可以做參考，預估這麼準確也不容易，但有個概念也是好的。

因應總統蔡英文要求，中央流行疫情指揮中心在四大疫情熱區「北北基桃」設置9個篩檢站。指揮中心指揮官陳時中表示，目前台北只開了北榮一個點，其他兩個點還在協調中，其他縣市站點皆已經開始運作。

指揮中心日前公布9處篩檢站包括：桃園大園站（新國民醫院）、桃園龍潭站（國軍桃總）、新北汐止站（三總）、新北三重站（三總松山分院）、新北江翠站（新北聯醫）、台北中正紀念堂前自由廣場（台北榮總）、台大醫學院體育場（台大醫院）、台北市立體育場（評估中）。

台北榮總中正紀念堂「車來速」防疫急門診今天啟動，共提供900個預約名額、300名現場排隊，共1200人的篩檢量能。台大醫院則表示，台大醫學院體育館「防疫急門診」今（17日）試營運，18日正式營運。