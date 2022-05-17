如今社交軟體和各種交友軟體發達，人們大多都通過網路訊息交流，但人與人之間的疏離感卻越發強烈。在大陸廣東省潮汕地區，有這麼一名女子突發奇想，以每則1元人民幣（約4.3元台幣）的價格，每天晚上發送上百則「晚安訊息」和一段關心話語給不同人，藉以撫慰自己心靈，也能療癒客人的孤獨。

玖妹患有自閉症，不擅訴說情感。（圖／shutterstock）

現年35歲的玖妹（化名）已是2個孩子的媽，她表示自己因幼年父親管教嚴厲，因此患有自閉症，不擅訴說內心情感，經常感到寂寞。大學畢業後，突發奇想便創了這間「晚安小店」，專門傳送關心給有需要的人，如今這間小店已開了10年，多年以來她發出了大概3萬多條訊息，換過3支手機、4個號碼。對於這間晚安小店，玖妹最想說的是，「我希望有一天，不再有人需要晚安短信，因為最愛的人已經給了他／她最好的陪伴」。

不少人因為玖妹的晚安睡得更好。（圖／shutterstock）

問起最讓玖妹印象深刻的客人，她說，「有一位客人署名是『住在南極的人』，這是一個非常孤獨的名字，2015年起連續3年購買365天的晚安」，玖妹還表示和自己購買晚安短信的顧客形形色色，有單親家庭的孩子、壓力大的考生、抑鬱症患者、癌症患者等。十年過去了，玖妹也曾有過關店的念頭，不是因為吸收太多負能量，而是她懷疑這樣的「晚安」有意義嗎？幸運的是，總有客人在她想放棄的時候出現，分享自己因為晚安短信走出心靈困境的經歷，也給了她繼續經營下去的動力。