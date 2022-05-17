近期兩岸疫情變化下，台灣疫情升溫開始走向共存方向，對返台的邊境控管也在逐漸放寬、天數慢慢縮短中。這讓今年11月的「九合一」大選的海外人士返台投票的輿論再起。由於前兩年疫情導致許多在大陸的台灣人返台困難，面對除籍問題，如要參與年底投票，最晚需要在7月回台灣恢復戶籍。有台商認為，民進黨對此明顯不樂見，國民黨如在乎海外選票，應該更積極發起議題，加強海外台灣人參與的熱情。

據日前評估約有20萬台灣人，可能因為過去兩年疫情難以返鄉而被除籍、失去年底「九合一」大選投票權。從規定來看，最晚要在4個月前、也就是7月左右返台一趟恢復戶籍才能保有投票權。

對此，有重量級台商認為，從政策上要民進黨政府給出投票權的彈性放寬恐怕很難，可以看到這幾年包含勞健保、所得稅申報都有針對海外人士的放寬，唯獨投票這塊不肯放手，關鍵大家也知道，因為這些票大多不是民進黨的。

也有沿海台商指出，國民黨如真有心的話，應該積極創造議題，即便在立法院因為時間與席次無力改變政策，也應該喊話動員，鼓勵在大陸、東南亞的海外台灣人返台參與投票。

但也有台企老闆認為，更寄望台灣政府促進台商海外經商權益，加速討論兩岸航點恢復，例如華南地區台商眾多如今只剩上海、廈門航點，近期更因上海疫情讓台商往來飽受困擾。之前兩岸都表示可討論恢復擴大，認為陸委會應該更加積極不是被動等待。