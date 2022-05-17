確診新冠肺炎的民眾黨立委蔡壁如，在經歷長時間的修養與居隔後，終於在今（17）日出關，除了與民眾黨團一同召開記者會，細數蔡政府的施政總體檢外，蔡壁如呼籲實名制快篩既然是用人民納稅錢購買，就應該免費發放給人民使用，邀請民眾一同連署的同時，也說「歡迎蔡總統加入我們連署的行列！」

蔡壁如在臉書表示，雖然確診但幾乎沒有任何不適，運氣很好僅是輕症，還有許多朋友關心，甚至提供快篩，但基層小老百姓卻有許多買不到快篩的人，希望政府能夠幫助大家。

蔡壁如指出，從疫情爆發以來，政府一直高喊超前部署，但事後一看卻不清楚到底部署了什麼，直言「口罩、疫苗、快篩、抗病毒藥，每一項防疫物資都是民眾自主應變」。

蔡壁如表示，「0+7」的新制在今日上路，快篩已經是民生必需品，而總統蔡英文日前承諾5月底會有1億劑快篩到貨，她認為這些用納稅錢買的快篩應該直接免費發放給民眾，呼籲民眾一同進行連署，更說「當然，我們也歡迎蔡總統加入我們連署的行列！」