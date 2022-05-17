新北市汐止區福德一路某超商今（17）日清晨遭歹徒持報紙包裹的切蛋糕塑膠刀進入行搶，得手9200元後逃逸，汐止警分局獲報立即動員警力攔截圍捕，半小時內即在附近逮捕搶嫌35歲楊姓男子並起獲贓款，楊男坦承犯案，訊後以強盜罪嫌送辦。

警方表示，楊嫌今日清晨5時10分許戴安全帽、穿著藍色雨衣進入超商，持報紙包裹的塑膠刀要脅店員交付現金，得手後雖逃離現場，但仍留在附近逗留觀察後續狀況，不久即發現已有許多警車在附近巡邏盤查，心虛下將安全帽、雨衣及8000餘元贓款丟棄巷內，僅留1000元在身上，然後裝作沒事在路上閒晃，本以為可躲過查緝，但仍被警方察覺可疑，帶回釐清後坦承犯案。員警隨後至楊嫌丟棄證物現場起出作案用雨衣、安全帽、口罩及現金8000餘元，過程不到半小時。

楊嫌供稱，因缺錢花用，才用報紙將切蛋糕的塑膠刀包起來到超商行搶。偵訊後，警方已依強盜罪嫌將楊嫌移送士林地檢署偵辦。