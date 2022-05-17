台灣首府大學校長張淑中今天跟學生座談，表示學校經費不足，無法支撐下去，因此決定向教育部申請全面停辦。全國私校工會批評，辦學不是開餐廳，不能說關就關，台灣首府大學未列專案輔導學校，財務其實還可以，教育部勿核准停辦案，以確保師生權益。

張淑中自昨日起分批召集師生座談，她表示，原本兩周前對外說「大學部停招、研究所續辦」，但因為學校投資經營的高雄蓮潭會館在疫情下持續虧損，董事會評估學校既有經費將無法支撐未來2、3年的支出，因此決定全面停辦。

張淑中對學生說，學校停辦後，有些同學無法在原校畢業，教育部將安排他們到附近大學就讀，以保障他們的學習權益。另外，許多老師也被告知，8月前所有老師將被資遣，每個人可以拿到3到6個月本薪的資遣費。

台灣首府大學研究生陳同學說，校長兩周前要他們放心，因為只會停辦大學部、研究所續辦，沒想到今天又說研究所也要停辦，「我們感到震驚與錯愕」。研究生們堅持，一定要院校畢業，絕對不接受被安排到其他學要就讀。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，首府大學收支雖連年短絀，但並未納入教育部專案輔導學校，可見仍具相當辦學實力，且該校投資附屬機構高雄蓮潭國際會館金額高達2億8880萬，應尚有股東權益或資金可處分挹注學校辦學，似不具停辦要件，且冒然停辦將大大損害學生受教權益。

尤榮輝說，台灣首府大學停辦決定只給老師3到6個月本薪的資遣費，這相比於私校退場條例規定的「至多6個月全薪資遣費」，差距實在太大，學校並未重視老師的權益。

尤榮輝進一步指出，辦學不是開餐廳，不能說關就關，考量到社會責任及師生權益，仍應循序漸進妥善安置師生，雖首府大學未納專輔學校，不適用甫公告實施的私校退場條例，若不得已必須退場，至少應依退場條例相同條件照顧教職員權益，也應依私校法讓學生原校讀到畢業後再申請停辦為宜。