新北市民進黨團今召開「新北確診成孤兒，防疫關懷大縮水」記者會，批評關懷包運送慢半拍，快篩試劑還從10支縮減為1支，造成民眾相對剝奪感。（蔡雯如攝）

疫情升溫，新北市府8日宣布「居家關懷箱變關懷包」，快篩劑縮減為1支，內容物不再有零食、泡麵大縮水，且不再宅配到府，須委託親友至各區公所領取。新北市民進黨團今召開「新北確診成孤兒，防疫關懷大縮水」記者會，批評關懷包運送慢半拍，快篩試劑還從10支縮減為1支，造成民眾相對剝奪感。經發局回應，因中央法傳系統問題未改善，導致地方關懷箱配送受影響。

民進黨團召集人陳啟能說，他本月6日快篩陽性後就自主隔離，不過遲遲未收到市府的關懷箱，直至解隔後第10天才接到衛生局通知。他批評，就連議員都沒收到關懷箱，可見眾多民眾都遇到類似問題，質疑「究竟是市府應作為沒作為，還是作業怠慢」，而據他了解，經發局因確診數過多，處理速度怠慢，民眾必須等待5天才領得到關懷箱，明顯準備不足。

另外，確診康復的市議員林銘仁也說，經發局一開始配給給居家隔離者的關懷箱物資豐富，不僅有零食、泡麵，還有10支快篩劑，相當符合民眾需求，未料他確診後，關懷物資卻大縮水，僅剩1支快篩劑及衛教資訊，新北市長侯友宜先前還口出狂言稱防疫越做越好，市府這樣的作為，已造成民眾的相對剝奪感。

市議員李坤城也說，許多民眾陳情反映，確診好幾天都沒收到關懷箱，市府先前大肆宣傳關懷箱物資豐富，但民眾是看得到卻拿不到，就算拿到也只有縮水版關懷包，高雄市都有一大箱關懷箱，新北簡直落後人家一大截。

「市府內部橫向連繫出問題，導致民眾只拿到1支快篩！」李坤城表示，市府稱8日前都可以拿到關懷箱，內有5支快篩，不過許多8日前確診的民眾都投訴，拿到的關懷箱只有1支快篩，追查下發現經發局是依據衛生局名單做判斷，但許多8日確診的名單都是隔日才出來，導致民怨不斷，試問市府要如何補救。

針對兒童確診問題，李坤城說，桃園市政府內部已購買「唾液快篩試劑」給學童使用，新北家長至今都要去搶購，呼籲教育局趕快採購，普發給學童，不要再讓家長大排長龍購買。

對此，經發局回應，民眾經醫院診斷為PCR陽性確診，醫院將確診者資料上傳到法傳系統後，由衛生局提供居家照護者資訊，經發局據以向業者下單，廠商進行理貨及配送至居家照護者家中。只是，中央法傳系統傳輸資料問題無法解決，導致地方資料獲取及關懷箱配送均遭致影響。

另外，配合CDC政策調整，因此8日晚間12點前PCR陽確診者，本府仍主動發送關懷箱，民生物資內容維持提供，防疫物資改為衛教包、1支快篩劑、無體溫計。