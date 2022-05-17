今年29歲日本寫真女優村上友梨，擁有天使臉孔和E罩杯的魔鬼身材，外貌神韻某些角度和林依晨有些神似，有著清新美麗的氣質，她和大部分女優的苗條身材不同，身材曲線圓潤又豐滿，早在17歲得到日本雜誌寫真亞軍，從此風靡寫真界，近日有人在網路上傳一張照片，照片中她僅穿著白色吊帶裙的照片，胸前雙球完全藏不住，吸引上百人熱烈討論。

17日有人在臉書社團《爆廢公社》提問：「男生喜歡肉肉女的理由多半有哪些？」配圖正是村上友梨照片，回文底下開始有一堆人提出看法：「有點肉肉的女生滿好抱的」、「照片這個很可以，可愛又軟軟的」、「嬰兒肥的全身都好摸」、「男人喜歡肉多多的女生 是要看肉多部位在那」、「啪啪聲比較大聲，還有撞到骨頭會痛好幾天」、「沒有喔男生只喜歡胸部肉肉，其他不能」。

村上友梨肉肉的身材，在台灣臉書社團吸引多人討論。(圖/爆廢公社 FB)

留言區各種回答五花八門，特別有1位網友提及她的真實身分，在這張照片中，村上友梨穿了件白色絨毛吊帶裙，頭髮梳得整齊乾淨，向前傾身露出空隙，不愧是E級寫真女優，雪白好身材完全展現，她把左手舉高到頭部位置，站在白皙的純潔牆面拍照，身後有和煦陽光灑落在她的肩上，配上超甜美燦笑完全打中粉絲喜好。

在村上友梨IG帳戶中，其實她經常四處遊玩，還幫忙外甥快樂慶生，生活過得平淡幸福，展現出她性感外的親民模樣，穿衣打扮親和美麗，全身散發宛若女高中生的青春氣息，除了做菜吃美食，還會去欣賞日本文學著作，僅少數時間會發送類似泳裝的辣照，不過每當有此類照片被發出，都會掀起一陣騷動，IG照片也可說是非常養眼了。