拱天宮進香之旅啟動，苗栗副縣長鄧桂菊等人呼籲信徒做好防疫。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，迄今已有200多年歷史，今年徒步進香活動16日晚間舉行「放頭旗」儀式揭開序幕，預定20日凌晨登轎展開8天7夜的宗教之旅。17日苗栗縣副縣長鄧桂菊、拱天宮主委洪文華、通霄代理鎮長徐新淵在廟前廣場共同啟動徒步進香活動，並且提醒鄉親務必做好防疫工作，途中有不適症狀即自行就醫。

白沙屯媽祖北港徒步進香為全台媽祖進香活動中，徒步距離最遠的行程，今年預定20日凌晨1點15分登轎、2點15分出發、22日到北港、23日零點15分進火、27日15點05分回宮結束8天7夜的盛大宗教之旅。

今年報名人數創紀錄共有9萬0894人，創下歷年最高，另累計63台遊覽車、6500台自用轎車跟隨，然因防疫問題，廟方也提醒善男信女做好防疫工作，口罩不離身。

而廟方也規畫GPS地位系統，讓民眾可以透過白沙屯媽祖的APP或於官網即時了解白沙屯媽祖所在位置，另有網路直播白沙屯拱天宮媽祖的盛事，讓民眾不出門也能共沐神恩。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、拱天宮主委洪文華、通霄代理鎮長徐新淵等人17日抵拱天宮先向媽祖娘娘祈求活動順利，隨後到廟前廣場參加通霄白沙屯拱天宮媽祖民俗文化系列活動「媽祖看顧 溫柔守護」記者會。

現場冠蓋雲集，苑裡鎮長劉秋東、行政院政務顧問徐定禎、議員陳品安及地方里長、代表等，台電、台鹽通霄精鹽廠、童綜合醫院、中油、祺峰休閒公司、明星花露水公司等單位代表也到場共襄盛舉。

副縣長鄧桂菊、拱天宮主委洪文華、通霄代理鎮長徐新淵並以「壬寅防疫有3進香安全OK」圖章，蓋印上白沙屯拱天宮北港進香團臂章，象徵透過所有單位一同努力、合作防疫，嚴守防疫措施不掉以輕心，讓信徒進香一路平安順遂。

鄧桂菊表示，拱天宮徒步進香活動是重要的無形文化資產，更是一年一度的重要盛事，今年參與的人車數量都是歷年最高，感謝各界的支持與響應，讓拱天宮徒步進香活動一年比一年盛大。

然而在疫情的影響之下，拱天宮更是周延規畫各項防疫工作與措施，呼籲所有參與進香活動的鄉親，都能落實自主衛生管理，把口罩戴好，希望進香活動一切平安順利，並祈求媽祖娘娘的保佑，讓疫情消散，鄉親都能盡速回復正常生活。

童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫也說明進香前、中、後的3大項注意事項。他說，在進香前鄉親務必配合廟方規定的需注射滿3劑疫苗才能參加，但擔心可能出現逃脫性感染，尤其注射疫苗後有99.79％為輕症或無症狀，因此香燈腳在出發前若有感冒症狀，切勿參加以保護自己及他人。

另，在進香過程中，由於接觸的人太多，還有善心人士提供食物等，若在這過程中有症狀出現，千萬不要要求快篩，應自行安排交通工具前往沿線醫院。

而今年也將停止水泡、發炎、抽筋按摩等近距離救護服務，醫療團隊將隨時待命於中風、心臟疾病、流血等嚴重情形，其餘有任何染疫風險行為將請民眾自行就醫。

最後則是進香後，回到家中勿與長輩、幼童等沒有施打疫苗的家族成員同桌吃飯，由於這次疫情潛伏期為2到3天，即使自身無感染也擔心會將病毒帶回家造成風險，且脫口罩吃飯危險性相對高，因此為降低感染機率，請香燈腳務必配合。

此外，今年徒步進香盛事獲各界熱情響應，三義鐵道自行車業者祺峰休閒公司與明星花露水公司合作，準備限量版「鐵定平安乖乖包」零食與明星花露水與大眾結緣。

通霄鎮公所為方便民眾前往，紓解車潮，設有免費接駁專車，包含通霄火車站與拱天宮間之接駁，以北至後龍南勢山；里長聯誼會也募集各界善心，將在通霄鎮內媽祖進香路線設置逾300座流動廁所。

19日晚間7點，通霄鎮公所更將於拱天宮廟前停車場舉辦起駕晚會文化藝術表演，齊將白沙屯媽祖獨具的信仰特色傳遞下去，世代傳承。