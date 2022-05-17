俄羅斯持續入侵烏克蘭，導致油價仍居高不下，美國頁岩油業者跟著受惠，研調資料顯示，頁岩油商今年賺進的錢將超越過去20年總和，相關業者直呼根本是「現金海嘯」。

《金融時報》引述研究公司Rystad Energy數據指出，以目前油價估算，2022年美國頁岩油商的自由現金流（公司可以自由運用的現金）高達1800億美元（折合約新台幣5.3兆元）。

報導引述S&P Global Commodity Insights說法指出，今年頁岩油商賺進的錢財，將高於過往20年總和，S&P的北美油氣部門主管Raoul LeBlanc對此表示：「這是現金海嘯」(tsunami of cash)。這和過往情況截然不同，過去十年美頁岩油業為了快速擴產，背負龐大虧損，如今受惠油價飆漲，相關業者因此大翻身。

報導以 Chesapeake Energy為例，該公司過去瘋狂增產原油，在2020年中宣告破產。後來則在2021年2月走出倒閉風暴，今年前三個月的季度本業自由現金流高達5.32億美元，創造了空前紀錄。

美國頁岩油業者高層強調，未來他們不會砸錢增產，要把這筆意外之財用來發放股息、償還債務以及購買庫藏股。

大陸疫情有趨緩跡象，市場樂觀看待需求復甦，激勵國際油價週一上漲。紐約西德州中級原油6月交割價上漲3.71美元〈或3.4%〉，每桶收114.20美元；布蘭特原油7月交割價上漲2.69美元〈或2.4%〉，每桶收114.24美元。