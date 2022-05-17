童星出身的一線紅星楊冪，受過科班專業訓練的她，不僅外型精緻絕美，演技也相當受到好評，一路接演《仙劍奇俠傳三》、《小時代》、《三生三世十里桃花》等夯作，迎來了事業高峰，人氣不斷飆升的她因此成為「流量女王」，如今楊冪與劉愷威離婚3年半，曾爆與小3歲魏大勛暗煲姊弟戀，但雙方皆未回應，最近她在節目上大方坦言不但有人追，且桃花旺到根本擋也擋不住。

楊冪自2018年宣布結束與劉愷威的5年婚姻，離婚至今已3年半，工作上是絡繹不絕地找上門，但感情上卻一直沒有再定下來，近來她出演了真人秀《毛雪汪》，跟毛不易及李雪琴討論感情問題，因先前曾瘋傳楊冪身家高達215億，外界擔心對象可能「因錢而來」，但她覺得談戀愛不需要那麼複雜，若她遇上心儀的對象，但心裡卻想著對方會不會嫌她年紀太大？會不會是因錢才跟我好？還是因為她是楊冪才跟她走在一起等，她覺得談個戀愛卻天天思考這種問題，根本是累死自己。

楊冪對於愛情抱持大方坦然的態度，表示從不去在意誰比較有錢的問題，甚至會想「如果他是因為我有錢跟我好，我可太開心了，因為我有錢」，認為這是證明自己有優點跟條件，才會吸引到對方，霸氣外露的言論，讓毛不易跟李雪琴讚嘆不已，楊冪則笑呼：「顯得我是愛情高手」。

節目中，楊冪還跟著一起在牆上塗鴉，畫了美美的桃花，三人拍照時，李雪琴跟楊冪說：「妳把妳的桃花擋住了」，但她完全不在意，表示沒關係，接著吐出金句：「我桃花太旺盛了，擋不住的」，滿滿女神威嚴的發言，讓眾網友折服，直呼「「我也是楊冪的桃花」。