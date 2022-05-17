迎接電動車時代，TOYOTA總代理和泰汽車今日發表TOYOTA首款純電動車bZ4X，並開出159.9萬元的「甜甜價」，配額300台明(18)日早上開賣。和泰車表示，TOYOTA作為節能車的領導品牌，同時身為研發電動化車輛技術的先行者，以「量產適合更多人的電動化車款」為長期目標，因應全球不同地區的需求，逐步推出HEV油電複合動力車、PHEV插電式油電複合動力車、FCEV氫燃料電池電動車、BEV電池電動車等多元電動化車款，以滿足各種顧客的需求，進而實現碳中和的願景。

bZ4X為TOYOTA自1992年成立電動車開發部門以來，累積30年開發經驗所打造的全新純電休旅車款，搭載專為純電車量身訂做的eTNGA專屬平台，並擁有626km純電續航里程，讓顧客更愜意自在的享受純電駕馭樂趣。本次在和泰汽車積極爭取下，bZ4X幾乎與日本同步上市，讓台灣消費者能搶先體驗bZ4X獨特的純電魅力。

TOYOTA全新純電子品牌-TOYOTA bZ，命名取自beyond Zero第一個字母「b、Z」，希望帶給消費者「超越零碳排放」的全新價值。TOYOTA認為「移動」是因能與人親近才產生意義，因此，除了行駛零碳排外，更希望帶給顧客「以人為本」的四大價值，包含：是顧客更人性的馳騁夥伴、創造更自在的社交空間，透過更安全的駕駛科技進而打造安心的社會、以及透過持續研發耐久使用的環保素材與資源的循環利用，更永續的關懷世界。beyond Zero的核心精神，旨在使TOYOTA bZ系列車款不僅能帶給車主超越以往的純電駕馭體驗，更是為了創造美好的未來而存在。

車主最關心的充電問題，和泰車表示，bZ4X不僅適用全台超過1千個公共充電站點，為讓車主無純電續航的後顧之憂，TOYOTA亦積極佈局環台電能生活圈，除了在TOYOTA全台經銷商據點委由士林電機建置了80個以上的充電站外，也與電網營運商EVALUE策略合作，提供總計超過150個快／慢充充電站(包含EVALUE站點)，車主僅須透過bZ4X車主專屬的APP「TOYOTA bZ」即可掃碼進行充電。

有別於以往找業代訂車，TOYOTA純電休旅車bZ4X，將在5月18日上午9點開始透過台灣車界首創的全新APP「TOYOTA智慧購」進行線上預選，只要在「TOYOTA智慧購」APP以和泰PAY方式支付新台幣2萬元預選金，即可獲得搶先擁有bZ4X的機會，體驗純電車的駕馭魅力，並獲得專屬bZ4X交車禮 – 2萬元充電金。