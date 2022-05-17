疫情持續升溫，中央政策改來改去，雖然「0＋7」政策不適用於高中以下學生，但仍有家長擔憂，接觸確診者不用居隔，恐會間接影響學生被感染；此外，也有家長抱怨，今年的國9生是最慘的國9生，沒有畢旅，又遇到第一屆108課綱，加上學校一下線上、一下實體，學習狀況非常差。

北市某國中因上周採遠距教學，周一恢復實體並舉行期末考，學校擔心學習進度，將期末考縮短為一天考完引發抱怨，而原本今天也實體課程，卻在昨天下午突然急轉彎，宣布17日起改採線上教學，有家長指出，主要是因昨天到校考試，晚上就有學生確診，學校課發會考量後的決議。

家長抱怨指出，學生在家線上課程常會不專心，許多老師對於數位教學和實體教學的方式也會有落差，國中雖然自己在家沒有安全疑慮，但孩子如果沒有自制力，線上課程可能會偷偷滑手機或玩遊戲，都是有可能的。

也有家長表示，今年的國9生即將面臨考試，這樣的學習環境，無法去補習班衝刺，只能待在家複習，效果有限，此外，這屆的國9生面臨首次108課綱會考，已經被當成實驗的白老鼠，更不幸的是遇到疫情不能去畢業旅行，以及政府的政策又一改再改，停課又復課，可說是最悲慘的國9生。

北市某國中校長表示，國中生自律性會比國小生高，但每個同學的狀況其實也不同，加上學校人力吃緊，許多老師確診必須改採線上教學，當然和實體上課會有落差，但線上教學或許也可能成為未來的趨勢，是師生都必須面臨的挑戰，和時代的改變。

北市教育局副局長陳素慧指出，各校仍依中央的防疫規則停課，但如果有特殊的情況，經過學校課發會討論後，可以彈性停課一周，而疫情變化每天學校都可能會出現確診的學生。