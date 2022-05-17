台中市長盧秀燕競選時打出「市長換人空氣換新」口號，環保局交出空汙治理成績單。根據環保署數據，台中市今年第一季PM2.5濃度為17.4微克，不但低於全國平均值，也創下空汙季歷史新低，盧秀燕說，數字會說話，這是市府總動員的成果，且環保局有信心今年底可降至國家標準的15微克以內。

環保局長陳宏益在市政會議中，針對「藍天白雲台中市空汙治理成果」報告，他說，市府以「先公後私、先大後小」為原則，分別從固定、移動與逸散三種汙染源進行管制，同時推動科技執法，以2030年減碳達到30％、空品良率逾95％為目標。

細數3年來的空汙改善措施，陳宏益說，在固定汙染源部分，針對台中電廠增設燃氣機組加強管制，加嚴規範氮氧化物排放限值，要求2025年排放體積濃度須符合2PPM標準；另也督促汽電共生設備鍋爐燃料轉型，規範汞及其化合物明年起排放標準須達1.8μg／Nm3標準。

在移動汙染源方面，陳宏益指出，市府推動大型柴油車汰舊換新補助等政策，去年汰換補助數量達1355輛、車輛調修補助數達635輛，成效為全國第二；另也首創結合車牌影像辨識與人工智慧科技，針對烏賊車自動判煙及執法，更因此獲選全球50大智慧城市科技應用。

盧秀燕強調，改善空汙是她對市民的承諾，市府全力以赴，近年來力促台中電廠減煤、推動電動公車及iBike倍增計畫，頗有成效，若比較去年與今年1月至5月15日的PM2.5數值，台中市改善率達32％、是全國第一；且今年1至5月空品不良日累計有6天、較去年同期減少11天，創下近8年來同期最少天數。