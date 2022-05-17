從小父母就教導我們要熱心助人，看到需要幫助的人，應該第一時間上前去協助，但並非所有事情都適合這樣做，這世道難以預料，有時候我們認為這樣是幫助對方，但實際上卻是造成對方困擾，甚至還會被反咬一口。日前就有一名男網友，在停車場看到一輛車後車門沒關，而且剛好那時下著雨，該名網友相當苦惱，是否該幫忙蓋上？

近日有一名香港男網友在臉書社團《馬路的事討論區》發文表示，某天下著傾盆大雨，他路過一處露天停車場，看到一台轎車後車門大開，後車廂裡放有許多物品，但都被大雨淋濕，原Po相當苦惱，到底該不該上前去幫不認識的車主把車尾門蓋上？因此發文詢問網友。

原Po表示在停車場看到一台車後車門沒關。(圖/翻攝自馬路的事討論區)

貼文曝光後，引發網友熱議，紛紛留言笑說，「哇，這是新型的流動垃圾桶嗎？」「流動雨水統計車。」「真方便，順便把後車箱洗乾淨了。」「拍攝者不救？」；不過也有部分網友勸原Po不要碰，因車子屬於私人財產，最好別自以為好心，就幫忙關上，避免到時車主發現車上東西有少，不但不領情，還會對原Po提告。

網友建議原Po不要碰比較好。(圖/翻攝自馬路的事討論區)

熱心助人本應該是一件好事，但現在世道不一樣了，最好還是看情況給予幫助，或是先錄影或報警等方式處置，又能幫忙也不會給自己添麻煩。