周一在年度產品發布大會上，優步公司宣布在加州兩個城市推出自動駕駛車和機器人送餐服務試點計畫，並宣布未來自家的全球司機應用程式都將加入電動車充電站地圖，以促進電動車的使用。

網約車和食品外送平台優步每年都會藉著這場盛會，展示最新的應用程式更新。

優步這次推出了兩項試點計畫，包括使用自動駕駛車的送餐服務，以及在人行道使用機器人送餐。加州聖塔莫尼卡（Santa Monica）和西好萊塢（West Hollywood）兩個城市的Uber Eats用戶都可以使用這兩項自動化服務，但消費者也可以選擇不參與這些試點計畫。

自動駕駛車試點計畫與現代汽車和Aptiv設立的合資企業Motional合作。這項合作計畫最早在去年12月宣布，並於本周一推出。

優步表示，人行道機器人由Serve Robotics提供。該機器人公司是從外送服務公司Postmates分拆出來的事業，而優步在2020年收購了Postmates。

這兩項服務中使用的工具都由人類操作員密切監控，優步表示，這項技術要投入大規模營運還需要一段時間。

優步並宣布今年夏天將在其美國的司機應用程式中推出電動車充電站地圖，之後再推行到全球，以鼓勵司機改用由電池驅動的車輛。

優步的目標是到2030年，其美國、加拿大和歐洲的平台只使用電動車。該公司表示，充電是司機改用電動車最大的障礙之一。

優步並表示今年夏天將推出一個新選項，透過其美國的應用程式與租車公司US Coachways合作，提供派對和旅遊巴士以及客用廂型車租用服務。