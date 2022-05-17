戴姆勒卡車(Daimler Truck)周二表示，對2022年營收的預期，從455億至475億歐元上調至480億至500億歐元；該公司並表示，積壓訂單創下歷史新高，使得公司可以將售價拉高。

該賓士卡車製造商表示，預計今年生產50萬至52萬輛卡車，一致於先前的預測；但是正面的匯率影響以及較高的市場需求，將使得相同的銷售數量帶來更多營收。

戴姆勒卡車預計，今年全球卡車需求的總體經濟情勢將保持有利。

該德國公司第一季營收年增17%，來到106億歐元；調整後息稅前獲利(EBIT)年增11%；調整後營益率為5.9%，略低於去年同期的6.3%。

戴姆勒卡車從先前的戴姆勒集團分拆獨立出來，戴姆勒集團則改名為賓士汽車。該全球最大卡車製造商第一季銷量成長8%，來到10.9萬輛。

財務長Jochen Goetz說，面對供應鏈的持續挑戰和俄烏戰爭對經濟可能造成的後果，公司的固定成本管理和流動性安全的做法比以往任何時候都還要重要。