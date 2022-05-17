第二屆「全球新冠肺炎高峰會」於美東看

侯漢廷今（17日）在臉書發文表示，美國近日主辦「全球新冠高峰會」，民進黨稱陳建仁受邀視訊參加，在台灣死亡不斷攀升的同時，大談「台灣模式」防疫成果；在台灣快篩藥品醫療資源不足的當下，宣布捐助150萬美金供世界防疫。

侯漢廷指出，此其荒謬一，不保證承受病苦的台灣人，卻去保障看不見的海外人士，此能稱愛台灣？荒謬二，白宮youtube，點擊了觀看次數不到六千的「Global Covid-19 Summit」全程直播影片。滑完將近五小時的影片卻發現，找不到陳建仁！

侯漢廷直言，在台灣資源緊張之刻，民進黨倘若灑幣150萬美元，真得到「世界看見台灣」尚算有用，但若灑了幣卻仍「世界看不見台灣」，那民進黨不就真灑幣嗎？150萬美元，可以買多少快篩、多少輝瑞口服藥、給醫護更多補貼、新增更多防疫旅館、給確診中重症更多治療照護。

侯漢廷感嘆，孩童長者得不到善待、醫護人員日夜憔悴崩潰，一條條人命離我們而去，執政黨灑幣150萬美元的同時，卻連個「露臉」的機會都沒有，還好意思大內宣自賣自誇？他更痛批蔡政府，「自己錄個影片，自己說在國際上播放，結果根本沒這回事，到底是被美國人欺騙，還是要乘機轉移台灣保守疫情折磨的焦點呢？前者可悲，後者可惡！」。