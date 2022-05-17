37歲的美國歌壇天后凱蒂佩芮與45歲演員未婚夫奧蘭多布魯，從2016年交往至今，雖一度分手，如今2人育有20個月大的女兒黛西，家庭生活相當有愛。

凱蒂佩芮興奮的分享女兒的一切，她說女兒現在會跑步、畫畫，也會對她說「我愛妳」，更笑說女兒以為米老鼠是一頭牛：「我告訴她這是米老鼠，女兒居然發出『哞哞』的聲音。」凱蒂佩芮顯然有女萬事足，不急著復出。

凱蒂佩芮17號接受訪問時也甜蜜地向未婚夫告白，她說因為童年的陰影，不認為自己會當媽媽養小孩，直到看見未婚夫奧蘭多和他11歲兒子的互動，打從內心認為他是個非常棒的父親、善良的人，才突破心防決心要孕育兩人愛的結晶，還開玩笑說：「我已經在30歲的後段班了，應該要繁殖了吧！」

凱蒂佩芮說奧蘭多布魯對她來說是非常重要的男人，他開心正向的個性深深影響著她，不只讓她想成為一位母親，還平衡了她情緒氾濫的思緒：「能在他的身邊真的非常的好，常常他走進房間帶來如此多的歡樂和積極氛圍，我以前常常陷入憂鬱，他能夠帶我脫離自己的腦袋。」