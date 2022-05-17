許茹芸。（摘自微博）

郭采潔。（摘自微博）

《乘風破浪的姐姐》第3季改名為《乘風破浪》，今（17日）正式官宣了30個姐姐的名單，包括王心凌、許茹芸、郭采潔、柳翰雅，香港女團Twins成員鍾欣潼、蔡卓妍，以及韓星鄭秀妍也在名單上，陣容華麗堅強！前兩季冠軍寧靜、那英也宣告回歸節目，令人好奇她們怎麼又回來了。

芒果TV綜藝《乘風破浪的姐姐》與傳統的女團選秀不同，並沒有未經曝光的新面孔，而是力邀來自演藝界已經走紅的女藝人，她們都在自己的領域各懷本領，如今通過養成系的女團舞台表演來彰顥個人風格及魅力。自2020年第一季播出後，憑藉姐姐們自帶的光環引發熱議，第二季依然大受歡迎。

第三季即更名為《乘風破浪》，據悉會在5月20日開播，今名單曝光，人氣很高的王心凌及顯少上節目的許茹芸最受矚目，自從王心凌受邀參加後，令網友期待不已，她除了有許多朗朗上口的經典歌曲，也演過不少偶像劇，令人期待她是否會有更突破的表現。王心凌的經紀公司表示「每天都很充實的在乘風破浪」。而許茹芸今在微博寫下「乘風破浪，花樣綻放！今天妳悅（月）己（季）了嗎？」好友吳克群、信、楊采妮都錄影片送上祝福。

Twins阿Sa蔡卓妍，以及阿嬌鍾欣潼分別在名單上，兩人是分開來競演，但更令網友關注，她們會不會有合體表演重現Twins經典歌曲的機會。而前少女時代成員Jessica鄭秀妍之前退出舞台令許多粉絲遺憾，她的實力毫無疑問，也有不少網友期待見到她精彩的舞藝。

而第二季冠軍那英、第一季冠軍寧靜，也宣告回歸節目，兩人同期出道，那英是歌后，寧靜是影后，重返節目也令網友好奇她們是否另有特殊任務。

《乘風破浪》30位姐姐共包括那英、寧静、王心凌、許茹芸、郭采潔、柳翰雅、蔡卓妍、鍾欣潼、鄭秀妍、張薔、譚維維、胡杏儿、黄奕、黄小蕾，張歆藝、薛凱琪、毛俊傑、齊溪、張儷、朱潔静、趙夢、于文文，還有8個90後的姐姐，分别是吳謹言、張天愛、吳莫愁、劉戀、徐夢桃、唐詩逸、趙樱子、吳莫愁、王紫璇等。