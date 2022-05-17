屏東縣議員蔣月惠下跪陳情，盼暫緩光復路民宅拆遷案。（林和生攝）

屏東縣議員蔣月惠下跪陳情光復路民宅拆遷案，使得其他議員苦無發言機會。（林和生攝）

屏東縣長潘孟安17日赴議會進行施政報告，席間50分鐘針對疫情處置、縣政發展侃侃而談，一如往常全程不看稿；報告完畢後，縣議員蔣月惠舉手針對光復路民宅拆遷要求暫緩，同時下跪高分貝陳情，議長周典論認為已擾亂議程，因此在其他議員提議下，草草散會。

蔣月惠在潘孟安施政報告結束後，手舉「抗議強拆建民光復民宅路廢徵收」標語，下跪希望暫緩工程，更吼道「請縣長回答，會強拆嗎？」周典論此刻要求，希望議員針對報告內容發言，其他議題待各局處業務報告時再提出。

但蔣仍持續發聲，其他議員看不下去，國民黨縣議員唐玉琴就問「要不要繼續開會？」民進黨議員李世斌也認為，根本開不下去，提案散會，在其他議員附議下，只能草草結束。

李世斌無奈地說，現正值疫情延燒，加上面臨國中會考，有確診者無法參加這周考試，但必須拿到隔離通知單才能申請隔離考場，正想提議是否加派人手解決問題，卻無法在議事殿堂得到答案。

唐玉琴則認為，議員問政模式各有不同，且為民喉舌大家都尊重，但因一人發言導致其他議員無法問政，真的可惜了。

潘孟安報告時特別針對日前外界質疑防疫僅編列50萬餘元預算解釋，從疫情期間光確診者垃圾清運及消毒就花費千萬元，另外防疫旅館、匡列隔離補償及防疫專車等，加總中央與地方經費，共累積支出18億元，不可能單單數十萬元就能支應。

潘孟安也透露，隨著全台疫情持續延燒，百工百業皆受衝擊，尤其第一線的餐飲及旅宿業生意下滑，待疫情趨緩後，預告中央配合地方將會有另一波振興作為。