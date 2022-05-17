台中銀(2812)今（17）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利0.25元、股票股利0.5元，合計派利0.75元。展望今年，面對景氣及市場不確定性風險下，將延續3大原則達成5大目標，平均放款餘額目標維持逾4％成長。

台中銀受惠各項業務順利推展，2021年合併淨收益137.21億元、年增17.85％，稅後淨利47.96億元、年增19.15％，改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）1.1元。平均存款餘額6552.52億元、年增4.36％，平均放款餘額4791.4億元、年增4.14％，達成率均優於預期。

台中銀2022年4月自結稅前淨利4.68億元，月減11.86％、年增16.97％，稅後淨利3.49億元、每股盈餘0.07元。合計前4月自結合併稅前淨利20.09億元、年增12.7％，稅前每股盈餘0.44元，稅後淨利16.09億元、每股盈餘0.35元。

展望2022年，面對全球景氣詭譎多變與金融市場不確定風險，台中銀在兼顧風險管控及資產品質下，延續「穩健營運、友善創新、永續發展」三大原則，朝向優化金融監理、強健經營體質、精進組織韌性、加速數位轉型、落實普惠金融等5大目標邁進。

台中銀目標今年存款平均餘額達6716.5億元、年增2.5％，放款餘額達5003.91億元、年增4.44％。其中，放款將聚焦優質聯貸、都更、土地重劃、危老改建等業務，存款亦將配合放款量能及對象，並持續觀察市場動態，創新數位服務，打造全方位數位新時代。