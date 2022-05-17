技嘉(2376)今年前4月營收402億元，年增2.06%，創歷史同期新高；首季獲利30.67億元，EPS為4.83元。技嘉今天宣佈包括Z690 AORUS XTREME等四款主機板及AORUS FO48U電競螢幕，在2022年iF設計大獎中，從上萬件作品脫穎而出榮獲優勝獎項。

此次得獎包含台灣販售的Z690 AORUS XTREME及Z690 AORUS MASTER等主機板皆為AORUS系列旗艦機種，可支援第12代Intel Core處理器，搭載最高20+1+2相的直出式數位電源設計、高階VRM散熱、兩倍銅電路板及奈米碳背板散熱設計，透過絕佳用料加上特殊調校功能，提供處理器、記憶體等關鍵零組件高效能並提升超頻效果。而PCIe 5.0顯示卡支援以及多組PCIeR 4.0 M.2複合式磁碟陣列配置、10G超高速連網等特點的加持及工程師專業的研發、調校下，提供效能跟穩定性能讓追求效能的使用者留下深刻的印象。

此次獲獎的AORUS電競螢幕AORUS FO48U是第一台4K,120Hz,OLED大尺寸電競螢幕;HDMI 2.1的傳輸介面，可傳送4K 120 fps流暢影像效果，讓使用者完整體驗最新家用遊戲機的細緻遊戲畫面。具備4K HDR顯示規格，擁有10bit色彩表現，高達 130% sRGB、98% DCI-P3超廣色域，讓畫質精細多彩。2.1聲道，合計50W輸出功率與Space Audio音效技術，精彩影音體驗賦予電競螢幕難得聽覺享受。