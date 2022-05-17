本土確診數持續攀升，一位護理師私訊台灣護師醫療產業工會指出，現在很多醫護人員不敢快篩，篩了只會讓醫療崩盤。中央流行疫情指揮中心表示，截至5月4日，共有51名確診醫療工作人員被召回照顧確診者，大多是長照機構的照服員和護理師。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳在臉書分享一名護理人員的心聲，「這波疫情重創醫療院所，是我執業以來看過最慘重的，從醫院發生第1個案例，1周時間我們全院200多位病人被感染，且醫護人員也全部感染，雖大家生病還是來上班，確診護士顧陽性病人，整個醫療大亂，後續備案也沒有，難怪很多醫院護理人員不快篩了，篩了只會讓醫療崩盤！」

指揮官陳時中表示，「沒有快篩就沒有確診」，這個說法沒有被證實。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，4月1日到5月4日起，共計51位醫療工作人員被召回照顧確診者，須經衛生局和網區指揮官同意，其中多數是長照機構人員，包括照服員和護理師，因為院所內發生群聚而被召回，後續也研議相關補助津貼辦法，追溯到4月1日生效。

至於醫院方面，目前有多少確診醫護人員被召回照顧確診者？羅一鈞表示，正在請各區管中心和衛生局了解，如有更新的統計，再做詳細報告。