友通資訊（2397）舉行線上法說會，展望第二季，受惠新基礎建設的需求，友通接單狀況良好，雖仍受疫情影響，但零組件缺料問題日漸舒緩，今年營收、獲利等營運表現，均可望隨出貨能力提高而逐季成長回升。

友通公布第一季財報，合併營收為38.71億元，較去年同期增加18.63億元，季減7.7％，年增93％。營業毛利為7.05億元，毛利率18.2％，季增2.4％，年減6.4％。歸屬母公司稅後淨利0.84億元，年增26％，每股盈餘達0.73元。 營運表現雖然略受缺料及疫情影響，不過因第四季友通已開始向客戶調整原物料價格，並且桃園廠也已經正常營運，故毛利與產能將有望陸續成長回升。

友通副董事長李昌鴻表示，在生產自動化、數位轉型帶起的新基礎建設浪潮下，智慧應用成為長期的剛性需求，受惠於此，友通目前接單狀況良好，首季接單和出貨比值（B/B Ratio）達1.5，不過在經營團隊逐季提升出貨能力的情況下，預估至今年下半年，接單和出貨比值將F更趨近健康水位，並且將以嵌入式板卡、網通、工業自動化、繪圖等四大應用領域，作為下一個長期發展目標。

友通累計2022年1～4月合併營收為新台幣52.33億元，較2021年同期27億元，年增93.8％。