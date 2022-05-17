南韓女子偶像團體TWICE出道以來，人氣始終居高不下，成員各個外貌和身材都是美麗動人，不過自她們成團以來皆使用同一支團體帳號，昨(16)天卻無預警開通個人IG讓粉絲們激動萬分，其中台灣成員周子瑜分別釋出團體和個人兩張美照，展現出她的動人美貌，短短1天就吸引上百萬人點讚朝聖。

Twice的團體IG帳號，自2015年出道以來，成員皆共同持有這支帳號，目前累積有2542萬人追隨，用於專輯宣傳、和粉絲分享近況，日前團內9位成員突然全部開通個人IG，瞬間登上韓網熱搜，她們多數成員第一則貼文，皆放上排練演唱會的團體大合照，粉絲們都感到又驚又喜。

Twice周子瑜跟多數成員相同，IG帳戶的首張圖片就是面向演場會舞臺這張。(圖/周子瑜 IG)

台灣人最關心的周子瑜，則在團照後放上個人美照，照片中她穿上花色上衣面露甜美笑容，置身在一片碧海藍天的海景之中，桌上還擺放著一杯杯調酒，還有堆疊起來的啤酒桶，再看向她的身後綠色招牌，使用幾朵美麗大花朵去裝飾，寫著還英文字樣宣布啤酒免費，表現出令人驚豔的熱帶風味。

周子瑜這張啤酒海邊照，飄散出迷人仙氣迷暈上百萬網友。(圖/周子瑜 IG)

此貼文才發布一天，瞬間湧入3萬人留言猛誇：「我愛妳」、「救命」、「子瑜我來啦！」、「請多多展現自己的美麗吧，我們準備好了」、「恭喜子瑜擁有個人IG，希望之後可以常常看到子瑜發文」、「周子瑜我苦苦等待您7年，您可終於來了」、「今天上班的大大大大驚喜！我愛您一輩子」而她的IG帳號已有197萬人追蹤，追蹤人數還在持續攀升中。

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