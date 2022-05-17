何姓男子去年5月間駕車行經國道一號內壢匝道口，意圖隨意變換車道，遭到民眾檢舉，被警方開罰3000元，何男不服提出行政訴訟。桃園地院勘驗證據，認定警方開罰有瑕疵，撤銷原處分。可上訴。

判決書指出，何姓男子2021年5月間駕車行經國道1號南下內壢出口匝道，因意圖插隊變換車道，被後方民眾檢舉，警方依「行駛高速公路未依規定變換車道」開罰3000元，但何男不服，遂提起行政訴訟。

何男主張，該路段並無文字提醒違規，且該處為交流道延伸高架橋，準備進入平面車道，並非高速公路主線，可供車輛變換車道，希望能撤銷原處分。

桃園地院勘驗證據認定，何男被檢舉之處仍屬於高速公路範圍，發現何男的確隨意變換車道，在路中央煞停，但其行為並未造右側車輛危險，行為並非違反警方開罰之法條，應該以「在高速公路違規臨時停車」為由開罰，認為警方舉發有瑕疵，故撤銷原判決，判何男免罰。可上訴。