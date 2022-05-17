萬事達卡宣布升級其亞太區組織架構，以配合公司在該地區的重點策略。中國大陸市場、香港及澳門市場和台灣市場將組合成為全新的萬事達卡大中華區，並由全球執行副總裁兼大中華區總裁常青領導。該組織架構的調整於5月16日起生效。

常青在大中華地區不同市場的支付、銀行和航空等領域累積了近30年豐富經驗。在擔任公司全球執行副總裁兼中國區總裁期間，他持續聚焦拓展萬事達卡中國區的商業版圖，憑藉對支付領域和新興技術的深入了解以及對新型合作關係的不斷探索，獲得了蓬勃發展的大陸支付產業的廣泛認可。在新的職位上，他將負責萬事達卡大中華區的整體業務營運和發展，並促進各市場間的協同合作。

萬事達卡亞太區總裁Ari Sarker表示，常青善於建構新型的合作關係，打造讓所有參與方都能獲益的商業模式，並取得了有口皆碑的成績。

而大陸地區、港澳地區和台灣地區是萬事達卡全球業務版圖中最具活力的市場。在公司向擴展支付業務、拓展服務業務和擁抱新型網絡戰略轉型中，常青將發揮他對該地區文化的充分理解、打造新型合作的傑出能力、和實踐「以客戶為中心」理念的熱情，令萬事達卡大中華區業務更上一層樓。在出任萬事達卡中國區總裁前，常青還曾擔任公司大中華區市場拓展部門總經理和中國區總經理，在推動數位和行動支付以及銀行卡受理和使用等領域發揮領導作用。在此之前，他曾在上海農村商業銀行、澳新銀行、交通銀行和匯豐銀行擔任領導職位，職責涵蓋信用卡、零售銀行、行銷、貿易服務和商業銀行等多個領域。常青的職業生涯始於中國東方航空公司。

萬事達卡全球執行副總裁兼大中華區總裁常青表示，很榮幸能有機會與大中華區各個市場的傑出領袖、同仁及我們的合作夥伴密切合作，共同打造能夠連繫所有人，兼具包容性和可持續性的、創新及安全的支付生態。我期待與大中華區市場的合作夥伴一起，攜手締造以科技和創新為驅動的文化，讓萬事達卡成為所有人的最佳選擇和推動積極變革的核心力量。