大陸以女星為參賽者的選秀節目《乘風破浪的姐姐》，兩季播出後讓多名30歲以上女星再創演藝事業巔峰，第三季從開拍消息曝光後，不斷流出各種參賽名單版本，可見觀眾有多期待；今（17）日《浪姐3》（現改名《乘風破浪》）微博公開正式出演名單，台灣有4明星出戰，其中居然有90年代和阿妹、李玟並列「台灣三大歌后」的許茹芸，讓粉絲十分驚喜。

選秀節目《乘風破浪的姐姐》連兩季都掀起超高討論度，其中出演嘉賓一直是亮點之一，前兩季名單有寧靜、伊能靜、那英和張柏芝等30歲以上出道多年女星，更讓不少人又藉由節目中的表現，成功圈粉無數；4月左右才流出有3名台灣女星王心凌、郭采潔和A-Lin的名單，引起熱烈討論。

今（17）日《浪姐3》（現改名《乘風破浪》）微博公開正式出演名單，台灣有4明星出戰，其中居然有90年代和阿妹、李玟並列「台灣三大歌后」的許茹芸，讓粉絲十分驚喜。(圖/ 摘自《乘風破浪》微博)

《浪姐3》官方微博終於在今日公開正式演出名單，證實王心凌和郭采潔都會參加，最驚喜的是，先前網傳名單有A-Lin則是變成阿雅（柳翰雅）和許茹芸；許茹芸出道多年，以獨特的「芸式唱腔」著名，1990年代還和張惠妹、李玟被列為「台灣歌壇三大天后」，至今凡發行新作品也都能創下驚人銷量。

郭采潔和阿雅（柳翰雅）也在名單內。(圖/ 摘自《乘風破浪》微博)

《浪姐3》此次演出名單中，除了來自台灣的4名女星外，還有那英、寧靜、張薔、黃奕、胡杏兒、蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、薛凱琪、黃小蕾、譚維維、張歆藝、毛俊傑（毛俊杰）、于文文、吳謹言、張天愛、吳莫愁、齊溪、張儷、朱潔靜、趙夢、劉戀、徐夢桃、唐詩逸、趙櫻子、王紫璇，還有韓國天團少女時代前成員鄭秀妍（潔西卡）。