台中市高姓越南籍男移工，日前見1名國小女童獨自在家，竟涉嫌侵入民宅猥褻女童，女童因受到驚嚇於是向父母哭訴，家人趕緊報警處理，警方也循線逮捕高男並移送，檢方表示，目前擴大偵辦中，追查是否還有其他被害人，認為高有串證、逃亡之虞，16日向法院聲押獲准。

據警方了解，涉案的30多歲高男在台灣居住一段時間，日前因發現宿舍附近1處民宅，有1名國小女童獨留在家，竟侵入民宅，將女童抱住甚至猥褻達數分鐘，期間女童嚇哭、不斷尖叫，高男倉皇逃離。

事後女童不堪受辱，向父母哭訴，警方獲報後調閱住家附近監視器，循線找到高男，帶回派出所訊問，並依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪移送，檢方認為高有串證、逃亡之虞，16日向台中地院聲請羈押獲准。

台中地檢署指出，因為此案涉及未成年兒童，目前檢警相當重視持續擴大追查，該名移工是否為臨時起意犯案？或涉及其他案件，另還有其他被害人？檢警目前仍待進一步調查釐清案情。

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