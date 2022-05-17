報稅季來臨，低收入戶及中低收入戶常遇到被未履行扶養的第三人申報為扶養親屬，影響補助申請資格，北市社會局呼籲，不要輕易將自己的資料提供他人申報為扶養親屬，若誤報可依相關證明向社會局辦理申復。

北市社會局指出，有案例為低收入戶被舅舅申報扶養，但舅舅收入優渥，且未實際扶養他們，然而在年底審查其低收入戶資格時，因須將舅舅的收入一併納入家庭總財產計算，導致其低收入戶資格遭註銷。

北市社會局提醒，領有身心障礙者生活補助或中低收入老人生活津貼的民眾，也有相同規定，需要一併注意。

北市社會局表示，若因誤報扶養而遭取消或降低補助資格者，可檢附國稅局剔除扶養的相關證明向社會局辦理申復，重審期間將停止所有福利資格及相關補助款，經審核通過才可恢復。

此外，因應疫情，110年度綜合所得稅結算申報及繳納時間，調整為111年5月1日起至6月30日止，民眾可利用手機及網路，安心在家報稅。