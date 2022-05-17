本土疫情嚴峻，醫療物資吃緊窘境至今未解除，近期多次槓上蔡政府的無黨籍立委高金素梅，今（17日）再度發文翻出快篩試劑製造商爭議，狠酸「歷經嚴謹的審核程序與機制，選到一家黑心企業販售假快篩試劑」，她更痛批衛福部：「這什麼超前部署？」

高金素梅表示，有關「鼎群科技」違法製造快篩試劑這件事，衛福部長陳時中的最新回應就只是淡淡一句話說「這是事後出現的情況」，她直言，看來陳時中已經忘記去年衛福部是怎麼形容這些廠商的，衛福部當時可是說，這些製造廠商是「歷經嚴謹的審核程序與機制」才中選的！她指出，「那我們就來談談『事前』發生了什麼事」。

高金素梅指出，國衛院109年6月1日完成了授權簽約，衛福部是109年7月27日核准鼎群科技去做抗體快篩，但是鼎群科技當時的公司資格，是一個資本額只有50萬元，製造電子零件、電子材料批發和貿易的公司，根本沒有製造過藥品。這家公司後來變更了登記，重新登記的日期是 109年8月17日，當時的實際持有資本額只有72萬元，而工廠登記完成的日期是109年12月3日。

高金素梅直言，換句話說，衛福部在109年6月「歷經嚴謹的審核程序與機制」，正式完成技轉授權簽約的鼎群科技公司，當時不但根本不是一個藥品製造的公司，甚至連廠房都還沒蓋好！鼎群科技的技術在哪裡？財力在哪裡？這一切只會讓人民覺得，民進黨政府只是在幫特定廠商「超前部署」，不是嗎？這中間難道沒有利益的牽連嗎？

最後，高金素梅更痛批蔡政府，「治國無方，防疫無能。衛福部花了2314萬防疫經費，歷經嚴謹的審核程序與機制，選到一家黑心企業販售偽劣快篩試劑，這是什麼『超前部署』？」