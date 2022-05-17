高雄市農業局配合農遊券所祭出的加碼好康「農遊高雄 加碼獎不完」活動，除月月抽出百名幸運得主，可獲得電視、生活家電、3C周邊等好禮外，在活動的尾聲更加碼抽出終極大獎「GOGORO 機車」、「高雄水果一年份免費吃」各1名幸運兒。電動機車得獎幸運兒落在高雄鳳山的邱李女士，經電訪得主，她相當驚喜，直呼不可思議的再三詢問「真的送電動機車嗎?」另外她也表示農遊券真的很方便使用，高雄很多農遊店家可選擇，農產買得開心又安心，未來一定會繼續支持高雄農產。「一年份高雄水果免費吃」則由前鎮區的朱先生獨得，農業局將每月配送當令高雄美味水果免費吃一年。

農業局為推廣高雄農產，搭配上農遊券之熱潮，推出在高雄消費農遊券免登錄就能參加抽獎的加碼活動，推出以來就廣受好評。根據統計資料顯示農遊券三階段在高雄使用農遊券面額消費計超過1.2億，比2020年農遊券面額消費9千萬成長近4成，成功帶動了高雄的農產品的經濟效益。

而最大獎終極加碼抽-機車大獎因疫情原因由農業局吉祥物高通通出席代為領獎一起分享喜悅，農業局局長張清榮同時也提到，高雄一年四季皆有著不同水果，為了讓大家能夠更加認識在地的水果、農特產品等，所以另一加碼獎，特別以一年份水果箱、各式小農產品來進行規劃。雖然農遊券已到末聲，但週末假期，也歡迎大家到高雄各區休閒農業區、農村等地走走，享受一下悠閒樂活的週末時光。