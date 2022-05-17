行政院農業委員會主委陳吉仲17日到台東宣布釋迦內外銷、加工等3箭因應措施成果達96％，以及釋迦保險給付情形；台東農民不買單，在場外拉白布條抗議。（蔡旻妤攝）

行政院農業委員會主委陳吉仲17日到台東宣布釋迦內外銷、加工等3箭因應措施成果達96％，以及釋迦保險給付情形；台東農民不買單，在場外拉白布條抗議。（蔡旻妤攝）

行政院農業委員會主委陳吉仲17日到台東宣布釋迦內外銷、加工等3箭因應措施成果達96％，以及釋迦保險給付情形；台東農民不買單，在場外拉白布條抗議。（蔡旻妤攝）

行政院農業委員會主委陳吉仲17日到台東宣布釋迦內外銷、加工等3箭因應措施成果達96％，以及釋迦保險給付情形；台東農民不買單，在場外拉白布條抗議。（蔡旻妤攝）

大陸去年以介殼蟲為由暫停進口台灣釋迦，行政院農業委員會主委陳吉仲17日到台東宣布採內外銷、加工等3箭因應措施成果達96％，以及釋迦保險給付情形；台東釋迦農民卻不買單，在場外拉白布條抗議。台東縣長饒慶鈴籲中央開拓通路，盼授權組成類NGO與大陸對談。陳吉仲則回應，「介殼蟲不分藍綠」，強調農委會今年已向日本申請鳳梨釋迦進口。

「經3箭措施後，釋迦平均價格還是只有一半，繼續這樣農民怎麼生活？」趁著陳吉仲來到台東開會，十多位釋迦農拉起白布條農民們高聲抗議，認為農委會近半年來的因應措施「很無感」且無助農民生計，每公頃收入短少近30萬元，而年底新產季又即將到來，農民憂心不已。

然而陳吉仲卻拿出數據表示，2021年12月至今已外銷4355公噸，內銷也高達7090噸，雖然加工達成率僅有34％，也有1007噸。但內銷卻遠超過預期目標，總達成率也高達96％以上，而鳳梨釋迦收入保險，也能補足農民收入不足的差額。

饒慶鈴在會議上強調，農民求的是穩定銷售通路，釋迦保單只能治標、無法治本，新的產季很快就到來，籲請中央能夠減產並給予補助每公頃30至40萬元，盡速規畫行銷並開拓通路，並授權組成NGO團體來與大陸對談。

陳吉仲回應，介殼蟲不分藍綠，這是科學檢疫議題，在國際貿易規範下，薰蒸就可以達到除蟲目標，且現在農民防治能力到到97％，介殼蟲根本不是問題，雙方應在檢疫平台上談判。

因應年底鳳梨釋迦新的產季，農委會已仿照鳳梨鮮果外銷日本的經驗，用蒸熱檢疫處理方式，把鳳梨釋迦鮮果外銷日本。此外也推出成本型及收入型釋迦保險，共有1300多位農民受益，理賠金達1.44億，5月底撥款，讓農民損失盡速獲得補償。