美國南加州教堂槍擊案造成1死5傷，槍手本名周文偉，傳出曾在屏東科技大學任教，17日校方證實消息，並指出，周於生活應用科學技術系擔任講師，短短一年期間，因常請病假、且無故曠職，最後以不續聘結束屏科大教學生涯。
屏科大表示，周文偉於1994年8月來校任教，教學科系是現在餐飲、時尚服裝及社工系前身，由於教學期間常請病假且無故曠職，1995年並未復職，後來便沒有續聘，由於同時期任教老師多已不在學校，因此少有人聽過這人。
美國南加州教堂槍擊案造成1死5傷，槍手本名周文偉，傳出曾在屏東科技大學任教，17日校方證實消息，並指出，周於生活應用科學技術系擔任講師，短短一年期間，因常請病假、且無故曠職，最後以不續聘結束屏科大教學生涯。
屏科大表示，周文偉於1994年8月來校任教，教學科系是現在餐飲、時尚服裝及社工系前身，由於教學期間常請病假且無故曠職，1995年並未復職，後來便沒有續聘，由於同時期任教老師多已不在學校，因此少有人聽過這人。
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