隨著中央流行疫情指揮中心接連調整防疫措施，新竹縣為加速輕症或無症狀的居家照護確診者能盡快取得物資關懷包，自本月18日起，只要收到CDC 0911開頭確診簡訊，或健保快易通確診資訊的居家照護者，可由同住親友或朋友，攜帶居家照護者身分證或健保卡、健保快易通截錄畫面，翻拍亦可，至居住地鄉鎮市公所民政課核對後代領關懷包。

縣長楊文科表示，目前相關作業須等疫調名單出來後，各鄉鎮市公所才能依照名單發送關懷包給居家照護民眾，需要多等待幾天，為加速服務民眾，未來居家照護者的同住親友，只要打滿3劑疫苗且快篩陰性，就可代領關懷包。若是非同住親戚朋友則可直接去公所代領，盡可能減少民眾等待的時間。

民政處指出，前往申請代領關懷包時，請出示居家照護者確診簡訊或確診資訊等，並提供居家照護者身分證或健保卡、健保快易通截錄畫面，翻拍亦可，經核對後就可代領。

新竹縣各鄉鎮市公所於上班時間開放民眾申請代領關懷包，為節省作業時間及分流公所的領取人群，請民眾向居家照護者所在地的公所申請代領關懷包，請勿跨鄉鎮市領取。若民眾無親友能代領或為獨居行動不便者，也可聯繫所在地鄉鎮市公所民政課協助。